İsrail, İran Devlet Televizyonuna Saldırdı

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran devlet televizyonuna düzenledikleri saldırıyı 'rejimin kışkırtma ve propaganda aracı' olarak nitelendirerek açıkladı. Saldırı sırasında İran'da birçok sivil can kaybı yaşandı ve Türkiye dahil pek çok ülke İsrail'i kınadı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırarak "rejimin kışkırtma ve propaganda" aracını hedef aldıklarını söyledi.

Savunma Bakanı Katz, X hesabından İran devlet televizyonuna düzenledikleri saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Katz, "İran rejiminin propaganda ve kışkırtma yayın otoritesi, yerel halkın geniş çaplı tahliyesinin ardından İsrail ordusu tarafından vuruldu." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, İran devlet televizyonuna düzenledikleri saldırıya ilişkin "Tahran'ın kalbinde bile" İsrail'e karşı yayınlara izin vermeyeceklerini iddia etti.

İsrail ordusu, saldırıdan kısa süre önce Tahran'ın 3. bölgesine saldıracağını açıklamış, daha sonra da devlet televizyonunu hedef alacağını bildirmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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