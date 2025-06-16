İsrail, İran Devlet Televizyonu'nun Merkezini Vurmayı Planlıyor

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın devlet televizyonu IRIB'in Tahran'daki merkezini hedef alacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından İsrail ordusunun Tahran'da yerel halkı zorla yerinden edeceği iddiaları gündeme geldi. İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda İran'da birçok can kaybı yaşandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devlet Televizyonu'nun (IRIB) Tahran'daki genel merkezini vurmayı planladıklarını bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Katz, İsrail ordusunun Tahran'da "3 numaralı bölgedeki" yerel halkı zorla yerinden edecek sözde "tahliye emrinin" ardından yazılı açıklama yaptı.

IRIB'i hedef alacakları imasında bulunan Katz, "İran propaganda ve kışkırtma örgütü ortadan kalkma yolundadır." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi ve Lübnan'da binlerce kişiyi zorla yerinden eden İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından bugün ilk kez Tahran'da bir bölge için sözde "tahliye emri" yayınlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, bir harita paylaşarak, Tahran'daki "3 numaralı bölgede" yaşayanlar ve burada bulunanlardan bu noktaları terk etmelerini istemişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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