İsrail, İran'dan Gelen Füze Tehditine Karşı Hava Savunma Sistemlerini Devreye Soktu

İsrail ordusu, kısa süre önce İran'dan İsrail topraklarına doğru füze atışları gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.

Bunun ardından İsrail'de bir çok noktada sirenler çaldı.