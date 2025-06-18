İsrail, İran'dan Gelen Füze Tehditine Karşı Hava Savunma Sistemlerini Devreye Soktu

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İsrail ordusu, İran'dan İsrail topraklarına füze atışları yapıldığını bildirerek halkı sığınaklara geçmesi yönünde uyardı. Hava savunma sistemleri devreye girdi ve sirenler çaldı.

İsrail ordusu, kısa süre önce İran'dan İsrail topraklarına doğru füze atışları gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.

Bunun ardından İsrail'de bir çok noktada sirenler çaldı.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
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