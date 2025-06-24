İsrail, İran'dan Gelen Füze Saldırıları Sonrası Hava Sahasını Yeniden Açtı

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İsrail, İran'dan sabaha karşı gerçekleşen füze saldırıları nedeniyle kapattığı hava sahasını sabah saatlerinde tekrar uçuşlara açtığını duyurdu.

(ANKARA) - İsrail, İran'dan sabaha karşı gelen yoğun füze saldırıları nedeniyle kapattığı hava sahasını bu sabah itibarıyla yeniden açtığını duyurdu.

İsrail Havalimanları İdaresi tarafından yapılan açıklamada, hava sahasının gece boyunca yaşanan İran kaynaklı füze saldırılarının ardından sabah saatlerinde tekrar uçuşlara açıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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