İsrail Hava Kuvvetleri: İran'dan İsrail Topraklarına Füzeler Fırlatıldığı Tespit Edildi

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'dan gelen füze tehdidi üzerine savunma sistemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara uyarı mesajları gönderdi ve sığınaklara girmeleri gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, İran'dan İsrail topraklarına füzeler fırlatıldığının tespit edildiğini bildirerek, "Savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı ilgili bölgelerdeki cep telefonlarına önceden uyarı mesajı gönderdi" açıklamasını yaptı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa bir süre önce İran'dan İsrail topraklarına füzeler fırlatıldığını tespit etti. Savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı ilgili bölgelerdeki cep telefonlarına önceden uyarı mesajı gönderdi. Halkın sorumluluk sahibi davranması ve talimatlara uyması rica olunur. Bu talimatlar hayat kurtarıcıdır. Uyarı alındığında sığınaklara girilmeli ve yeni bir duyuruya kadar bu alanlarda kalınmalıdır. Sığınaklardan çıkmak ancak açık talimat alındıktan sonra mümkündür, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarına uymaya devam edilmelidir."

Kaynak: ANKA
