İsrail, İran'dan Fırlatılan İHA'ları Engelledi
İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarının Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiğine dair görüntüler paylaştı.
(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK), İran'dan fırlatılan insansız hava araçların Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiği görüntüleri paylaştı.
İSK, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarının önlendiği anların görüntülerini paylaştı. Görüntüler, İSK'nin resmi sosyal medya hesabından, "İlk görüntüler: Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarını önledi" notuyla paylaşıldı.