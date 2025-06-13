İsrail, İran'dan Fırlatılan İHA'ları Engelledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, İran'dan Fırlatılan İHA'ları Engelledi
Haber Videosu

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarının Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiğine dair görüntüler paylaştı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK), İran'dan fırlatılan insansız hava araçların Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiği görüntüleri paylaştı.

İSK, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarının önlendiği anların görüntülerini paylaştı. Görüntüler, İSK'nin resmi sosyal medya hesabından, "İlk görüntüler: Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarını önledi" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalil İlhan:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 5 haftada 406 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir

Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına tepki: Nihai hedef Türkiye
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Arda Güler'i, Real Madrid'e transfer ettiren kramponlar bu müzede

Arda Güler'i Real Madrid'e transfer ettiren kramponlar bu müzede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.