İsrail, İran'dan Atılan İHA'ları Engelledi

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İsrail ordusu, bu sabah İran'dan atılan 10 insansız hava aracını tespit edip engelledi. Olay, İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı bombardımanlarının ardından gelişti. İran ordusu da İsrail'e misilleme yaptı.

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran'dan bu sabah atılan 10 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde, İran'dan gönderilen İHA'ların tespit edilmesinin ardından alarmların devreye girdiği aktarıldı.

İran'dan atılan 10 İHA'nın engellendiği ve bunlardan 7'sinin ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü iddia edildi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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