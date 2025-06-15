İsrail, İran'daki Meşhed Havaalanı'na Saldırı Düzenledi

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İsrail, Meşhed Havaalanı'na düzenlediği saldırıyla İran'ın doğusundaki en uzak hedefini vurmuş oldu. Saldırıda İran'a ait bir yakıt ikmal uçağı imha edildi.

- İsrail, İran'daki Meşhed Havaalanı'nı vurdu

İsrail, saldırıların başlamasından bu yana İran'daki en uzak noktayı vurdu

TAHRAN - İsrail, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı'na saldırı düzenledi.

İsrail, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı'na saldırı düzenledi. İsrail ordusu, saldırıda İran'a ait yakıt ikmal uçağının vurulduğu aktararak, söz konusunun saldırının yaklaşık 2 bin 300 kilometre mesafeyle gerçekleştirilen en uzak saldırı olduğunu açıkladı. İsrail ordusu, "Hava Kuvvetleri İran genelinde hava üstünlüğü sağlamak için çalışıyor" dedi.

Saldırı sonrası Meşhed Havaalanı'ndan siyah dumanlar yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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