İsrail, İran'daki Meşhed Havaalanı'na Saldırı Düzenledi
İsrail, Meşhed Havaalanı'na düzenlediği saldırıyla İran'ın doğusundaki en uzak hedefini vurmuş oldu. Saldırıda İran'a ait bir yakıt ikmal uçağı imha edildi.
- İsrail, İran'daki Meşhed Havaalanı'nı vurdu
İsrail, saldırıların başlamasından bu yana İran'daki en uzak noktayı vurdu
TAHRAN - İsrail, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı'na saldırı düzenledi.
İsrail, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı'na saldırı düzenledi. İsrail ordusu, saldırıda İran'a ait yakıt ikmal uçağının vurulduğu aktararak, söz konusunun saldırının yaklaşık 2 bin 300 kilometre mesafeyle gerçekleştirilen en uzak saldırı olduğunu açıkladı. İsrail ordusu, "Hava Kuvvetleri İran genelinde hava üstünlüğü sağlamak için çalışıyor" dedi.
Saldırı sonrası Meşhed Havaalanı'ndan siyah dumanlar yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel