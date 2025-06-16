İsrail, İran'daki Füze Üslerine Saldırılara Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı. Saldırılar, İsraillilere sığınakların yakınından uzaklaşmamaları talimatı verilmesinin ardından geldi.

İsrail ordusu, İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun bu açıklaması, İsraillilere sığınakların yakınlarından ayrılmama talimatı verilmesinin ardından geldi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor

Savaşta bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı

Netanyahu, İran'dan sonra bir ülkeyi daha karıştırdı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı
İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

Savaşta tehlikeli eşik aşıldı! İran, İsrail'i ilk kez bu silahla vurdu
Netanyahu ile gerilim yaşayan Şin-Bet Direktörü'nün görev süresi sona erdi

İsrail'de tartışmalı ismin görev süresi doldu
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım

Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gitmesine şaşırdım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.