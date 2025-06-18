İsrail, İran'da İmam Hüseyin Üniversitesi'ne Saldırdı
İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine hava saldırısı düzenleyerek bölgeden dumanların yükselmesine neden oldu. Karşılıklı saldırılar devam ediyor.
İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi.
AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı.
Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel