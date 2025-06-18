İsrail, İran'da İmam Hüseyin Üniversitesi'ne Saldırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine hava saldırısı düzenleyerek bölgeden dumanların yükselmesine neden oldu. Karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı.

Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Savaş sürerken Bakan Bayraktar kötü haberi verdi: Doğal gaz fiyatı artabilir

Savaş sürerken Bakan Bayraktar kötü haberi verdi: Fiyat yükselebilir
ABD Başkanı Trump: Hamaney'i şimdilik ortadan kaldırmayacağız

Trump, Hamaney'i açık açık tehdit etti: Şimdilik öldürmeyeceğiz ama...
İran'ın saldırılarında Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'e düştü

Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'i yangın yerine çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.