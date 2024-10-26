İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği füze saldırılarına İsrail'den beklenen misilleme geldi. İsrail İran'da askeri hedefleri vurdu.İsrail, İran'daki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın farklı bölgelerdeki füze üretim tesislerinin gece saatlerinde hedef alındığı kaydedildi.

İran haber ajansı Tasnim'in duyurduğuna göre, İsrail'in saldırıları sonucu iki İran askeri hayatını kaybetti. İran ordu kaynaklarına dayandırılan haberde "iki askerin ülkesini savunurken şehit olduğunun belirtildiği" duyuruldu.

İran Hava Kuvvetleri de İsrail'in askeri hedeflere saldırılar düzenlendiğini doğrulayarak, "kimi bölgelerde sınırlı ölçüde hasar oluştuğunu" açıkladı.

IDF Sözcüsü Daniel Hagari, dün gece düzenlenen saldırılar sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu, İran'ın son aylarda İsrail'e yönelik saldırılarına cevaptı. Misilleme saldırısı tamamlandı ve hedeflere ulaşıldı" diye konuştu. Hagari ayrıca, "İran'daki rejim gerilimi tırmandırma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız. Mesajımız net, İsrail'i tehdit eden ve bölgeyi daha geniş bir gerilime sürüklemek isteyen herkes ağır bir bedel ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, istihbaratın elde ettiği bilgiler çerçevesinde İsrail hava kuvvetlerinin son bir yıldır İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri üretmek için kullandığı tesislerin, füze fırlatma bataryaları ile İran hava savunma sistemlerinin vurulduğu belirtildi.

İran'da çok sayıda patlama meydana geldi

AFP haber ajansının bölgedeki muhabiri, İran'ın başkenti Tahran'ın çevresinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonu ise patlama seslerinin, ülkenin hava savunma sisteminin İsrail'in fırlattığı füzelerin imhası sırasında oluştuğunu duyurdu. İran'ın resmi haber ajansı Irna da yerel saatle 02.15'te başkent sakinlerinin patlama sesleriyle uyandığını aktardı. İran medyası başkentteki petrol rafinerisinde ne yangın ne de patlama meydana geldiğini öne sürüyor. İsrail'in hava saldırısı üzerine sivil havacılık ülkedeki bütün uçuşlara ara verildiğini, Cumartesi öğleden önce uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

ABD'den ve Suudi Arabistan'dan tepki

Saldırılar sonrasında bir açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, İran'a İsrail'e saldırıya son vermesi ve böylece gerilim sarmalının sonlandırılması çağrısında bulundu. Savunma Bakanlığı'ndan adı verilmeyen bir kaynak da ABD'nin İran'a saldırılar konusunda önceden haberdar edildiğini ancak Washington'un saldırılara müdahil olmadığını söyledi. ABD, İran'ın petrol ve nükleer tesislerinin hedef alınmaması için daha önce uyarılarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan da İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı. Riyad'ın açıklamasında, "Bölgedeki gerilimde süren tırmanışı ve bölge ülkelerinin ve halklarının güvenliğini ve istikrarını tehdit eden çatışmanın genişlemesini reddetme konusundaki kararlı tutumumuzu teyit ediyoruz" dendi.

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve örgütün çok sayıda yöneticisinin öldürülmesine misilleme olarak 1 Ekim'de İsrail'e 200 kadar füze fırlatmış, bunların büyük çoğunluğu İsrail hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Tahran yönetimi ilk olarak 13 Nisan'da İsrail'e hava saldırısında bulunmuş ve bu İran'ın İsrail'e ilk doğrudan saldırısı olmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Joav Gallant, İran'ın 1 Ekim'deki yoğun füze saldırısı sonrasında Tahran'ı, "ölümcül, tam hedefli ve şaşırtıcı" şekilde misilleme düzenlemekle tedit etmişti.

AFP / ETO,ET

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