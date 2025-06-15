İsrail-Iran Çatışmasında 13 Kişi Hayatını Kaybetti, 380 Kişi Yaralandı

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İsrail, İran'ın düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 13 kişinin öldüğünü ve 380 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

İsrail, İran'ın saldırılarında şu ana kadar 13 kişinin öldüğünü, 380 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Hükümeti basın ofisi, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200'den fazla füze fırlatıldı. Ülke genelinde 22 farklı noktada isabet tespit edildi.

Saldırılarda 3'ü çocuk, toplam 13 kişi öldü. Yaralanan 380 kişiden 9'unun durumunun ağır, 30'unun orta, 341'inin ise hafif olduğu bildirildi.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ve aracın da hasar görmesine yol açtığını belirtti.

Saldırılarla ilgili değerlendirme ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 78 olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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