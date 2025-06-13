İsrail, İran Balistik Füzelerini Bombaladı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarının İran'a ait radar ve hava savunma füze rampalarını bombaladığını ve İran balistik füzelerini hedef aldığını duyurdu. Saldırının görüntüleri yayımlandı.

- İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail savaş uçaklarının İran'a ait radar ve hava savunma füze rampası ve İran balistik füzelerini bombaladığını anları paylaştı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının yankıları devam ederken İsrail ordusu, çok sayıda radar ve hava savunma füze rampasının imha edildiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail savaş uçaklarının, İran'a ait radar ve hava savunma füze rampasının imha edildiğini anları paylaştı.

İsrail ayrıca İran balistik füzelerini bombaladığını açıklayarak ve saldırının görüntülerini yayınladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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