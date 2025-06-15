İsrail, İran'a Yönelik Saldırılarına Devam Etmek İçin Silah Üretimini Artıracak

İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam edebilmesi için silah üretimine hız verme kararı aldı.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram'ın büyük savunma sanayi şirketlerinin CEO'ları (üst yönetici) ve üst düzey bakanlık yetkilileriyle bir güvenlik durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

Baram'ın, savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle savaşın devam edebilmesi için silah üretiminin hızının artırılması, İran'ın füze tehdidi karşısında savunma sistemlerinin korunması için yapılacak hazırlıklar konusunda görüştüğü aktarıldı.

İran'a yönelik saldırılarda savunma sanayinin önemine işaret eden Baram'ın büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söylediği belirtildi.

Baram'ın "savunmanın sızdırmaz" olduğuna vurgu yaparak daha yüksek silah üretim oranlarına ulaşılması, saldırı ve savunma sistemlerinin geliştirilmesinin hızlandırılması gerektiğine dikkati çektiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı, varoluşsal bir tehdidi ortadan kaldırdıklarını savundu

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik saldırılarla İsrail'in stratejik gerçekliğinin değiştiğini savunarak "Varoluşsal bir tehdidi ortadan kaldırıyor ve güvenliğimizi sağlıyoruz." iddiasında bulundu

İsrail ordusunun "Tahran'a giden yolu açtığını" savunan Zamir, İran'ın altyapısını ve nükleer programını hassas ve kapsamlı bir şekilde vurduklarını öne sürdü.

Aynı şekilde İsrail ordusu, İran'ın doğusunda Meşhed vilayetinde 2 bin 300 kilometre mesafede "havadan ikmal uçağını" vurduğunu ileri sürdü. Bu saldırının, İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından en uzak mesafe olduğu iddia edildi.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.