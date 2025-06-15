İsrail, İran'a Yeni Hava Saldırıları Başlattı

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İsrail ordusu, İran'ın batı bölgelerine yönelik yeni hava saldırılarını duyurdu. Saldırılarda İran ordusunun üst kadrosunun yanı sıra nükleer tesisler hedef alındı. Çatışmalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, birçok ülke İsrail'i kınadı.

İsrail ordusu İran'ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail, İran'ın çeşitli noktalarına yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, batı İran'daki onlarca karadan karaya füze hedefine yönelik bir dizi hava saldırısı başlattı." ifadesine yer verildi.

????? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel
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