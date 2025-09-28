İsrail, İran’a Yaptırımların Geri Dönüşünü Önemli Bir Adım Olarak Değerlendirdi

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan "snapback" mekanizmasının devreye girmesiyle İran'a yönelik yaptırımların geri dönmesini "önemli bir adım" olarak niteledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibariyle BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımlarının resmi olarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu, İran'ın özellikle askeri nükleer programı konusunda devam eden ihlallerine yanıt olarak atılmış önemli bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Hedefin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek olduğu savunulan açıklamada, dünyanın bu hedefe ulaşmak için her türlü aracı kullanması gerektiği iddia edildi.

BMGK'nin 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan "snapback" mekanizması, son dakika bir anlaşma sağlanamayınca gece yarısı devreye girmişti.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'dan (E3) oluşan ülkeler, mekanizmayı 28 Ağustos'ta tetiklemiş ve 30 günlük rutin prosedürün sonunda yaptırımlar geri dönmüştü.