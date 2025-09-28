Haberler

İsrail, İran’a Yaptırımların Geri Dönüşünü Önemli Bir Adım Olarak Değerlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, BMGK'nın 2231 sayılı kararı çerçevesinde İran'a yönelik yaptırımların geri dönüşünü, İran'ın askeri nükleer programına karşı atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. Yaptırımların yürürlüğe girmesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önleme hedefinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan "snapback" mekanizmasının devreye girmesiyle İran'a yönelik yaptırımların geri dönmesini "önemli bir adım" olarak niteledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibariyle BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımlarının resmi olarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu, İran'ın özellikle askeri nükleer programı konusunda devam eden ihlallerine yanıt olarak atılmış önemli bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Hedefin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek olduğu savunulan açıklamada, dünyanın bu hedefe ulaşmak için her türlü aracı kullanması gerektiği iddia edildi.

BMGK'nin 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan "snapback" mekanizması, son dakika bir anlaşma sağlanamayınca gece yarısı devreye girmişti.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'dan (E3) oluşan ülkeler, mekanizmayı 28 Ağustos'ta tetiklemiş ve 30 günlük rutin prosedürün sonunda yaptırımlar geri dönmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hilal Cebeci, Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?

"Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.