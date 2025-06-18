İsrail, İran'a Saldırıların Ardından Olağanüstü Hal Kısıtlamalarını Gevşetti

İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından getirdiği olağanüstü hal kısıtlamalarının bu akşamdan geçerli olmak üzere gevşetilmesi kararı aldığını duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, yapılan durum değerlendirmesinin ardından bugün yerel saatle 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde kısıtlamaların esnetildiğini bildirdi.

İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle getirilen kısıtlamalar, İsrail'in doğu sınırındaki bölgeler ve Gazze Şeridi yakınındaki yerleşimler haricinde tüm bölgelerde gevşetilecek.

Bu kapsamda sığınaklara yakın olmaları halinde iş yerleri faaliyetlerine devam edebilecek ve 30 kişiye kadar yapılacak toplu faaliyetlere izin verilecek.

İç cephe komutanlığı yönergelerinde kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin yapılan değişiklik, 20 Haziran yerel saatle 20.00'ye kadar geçerli olacak.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle 13 Haziran'ın ilk saatlerinde olağanüstü hal kısıtlamaları getirildiğini açıklamıştı.

?- ?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.