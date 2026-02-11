Haberler

İsrailli bakan, Haziran 2025'teki İran saldırısı öncesi Hizbullah'ın İran'ı uyardığını iddia etti

Güncelleme:
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'a düzenlenen saldırı öncesinde Hizbullah'ın uçakları hakkındaki istihbarat nedeniyle saldırı planında acil değişiklik yapılmak zorunda kalındığını ileri sürdü.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in İran'a 13 Haziran 2025'te düzenlediği ilk saldırı öncesinde Hizbullah'ın savaş uçaklarını görerek İran'ı uyardığını ve saldırı planında acil değişikliğe gidildiğini ileri sürdü.

Maariv gazetesinin haberine göre katıldığı bir konferansta konuşan Smotrich, İsrail'in İran'a yönelik 12 günlük çatışmaya yol açan saldırısı hakkında iddialarda bulundu.

Smotrich, İran'ı normalde 03: 00'te değil 02: 00'de vurmayı planladıklarını ve iki saat sonra İran'ın karşılık vermesini beklediklerini belirterek "Saat 23: 30'da Hizbullah'ın uçakları gördüğü ve İran'ı uyardığı istihbaratını aldık." dedi.

Bunun üzerine İranlı 3 üst düzey yetkilinin bir karargaha girdiğini ve uçaklar havadayken saldırı planını değiştirmek zorunda kaldıklarını öne süren İsrailli bakan, "Bu, saldırıyı bir saat geciktirdi. Ancak komutanları ve bilim adamlarını öldürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Smotrich, saldırı 02: 00'a planlandığı için İsrail'deki alarm sisteminin de buna göre ayarlandığını ve planın değişmesinin ardından onun da güncellendiğini belirterek saldırıyı kamuoyuna açıklayamayacakları ve gizli tutmaları gerektiği için böyle bir yol izlediklerini savundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
