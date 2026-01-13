Haberler

İsrail Ordu Sözcüsü, İran konusunda sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'daki durumla ilgili yapılan spekülasyonlara karşı hazırlıklı olduklarını ve ABD'nin olası saldırılarına karşı teyakkuzda olduklarını açıkladı. İran'daki protestoları iç mesele olarak değerlendiren Defrin, sürekli değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, savunma açısından hazırlıklı ve İran konusunda sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran konusunda çıkan bazı söylentilere kulak asılmaması gerektiğini kaydetti.

Son günlerde İran'daki durumla alakalı bir çok söylenti yayıldığını belirten Defrin, "İran'daki protestolar iç meseledir." demesine rağmen İsrail ordusunun teyakkuzda olduğunu belirtti.

Defrin, sürekli değerlendirmeler yaptıklarını ve herhangi bir değişiklik olması durumunda bilgilendirme yapacaklarını aktardı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İran'a olası bir saldırısını hazır bir şekilde beklediğini ileri sürdü.

Tel Aviv'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidini yerine getireceği ve bunun Tahran ile yeni bir çatışmaya yol açabileceği değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.

Haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Avrupa ülkelerinde görevli büyükelçilere, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun görev yaptıkları ülkelerce terör örgütü olarak tanınması için çalışmalar yapma talimatı verdiği belirtildi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber, organ nakli için donör aranıyor
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek

Destek vermemişti! Trump'tan yeni Venezuela hamlesi
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı

Herkes içinde ilaç var sandı, gerçek ağızları açık bıraktı