İsrail, İran'a Karşı Hava Saldırıları Sonrası Yolcu Uçaklarını Tahliye Ediyor

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İsrail hava yolu şirketi El Al, İran'ın olası misillemelerine karşı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etmeye başladı. İsrail, İran'ın başkenti Tahran ve diğer şehirlere yönelik hava saldırıları düzenledi.

İsrail hava yolu şirketi El Al, İran'ın saldırılara olası misillemesi nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etmeye başladı.

İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Al'ın Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladığını belirtti.

Drir, El Al'ın yolcu uçaklarının yurt dışına tahliye edildiğini belirtirken hangi ülkeye götürüldüğüne ilişkin ise bilgi vermedi.

İsrail, sabah erken saatlerde İran'a 200'den fazla uçakla hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırılar sonrası İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıklamıştı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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