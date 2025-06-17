İsrail, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, İran'ın merkezine düzenlediği hava saldırısında 60 savaş uçağı ile 12 füze fırlatma üssünü hedef aldı. İran ordusunun misillemesi sonucu yaşanan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı arttı.

İsrail ordusu, İran'ın kuvvetlerini ülkenin batısından merkezine doğru kaydırdığını öne sürerek 60 kadar savaş uçağının İran'ın merkezinde bazıları yer altında 12 füze fırlatma üssünü hedef aldığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, saldırıları sonucunda İran'ın güçlerini ülkenin batısından merkezine doğru taşıdığını söyledi.

İsrail'e ait onlarca askeri hava aracının İsfahan çevresinde uçtuğunu, tehdit ortaya çıktığında bunları bertaraf ettiğini savunan Defrin, birkaç saat öncesine kadar 60 kadar savaş uçağının İran'ın merkezindeki çok sayıda hedefe saldırı düzenlediğini ifade etti.

İsrail ordu sözcüsü, İran'ın merkezinde bazıları yer altında 12 füze fırlatma yer altı üssüne saldırı düzenlediklerini iddia etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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