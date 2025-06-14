İsrail, İran'a Hava Saldırılarına Yeniden Başladı
İsrail, İran'a yönelik havadan saldırılarına geri dönerken, İran hava savunma sistemleri devreye girdi. İranlı kaynaklar, en az 6 hedefin saldırıya uğradığını bildirdi.
(ANKARA) - İsrail, İran'a havadan saldırılarına yeniden başladı. İran hava savunma sistemleri devreye girdi. İranlı kaynaklar, İran'da en az 6 noktanın hedef alındığını açıkladı.
İsrail, İran'a havadan saldırmaya tekrar başladı. İran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran semalarında İsrail'den fırlatılan saldırı araçları gökyüzünde imha edildi. İsrail'den ateşlenen bazı füzelerin Tahran'ın batısına isabet ettiği kaydedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel