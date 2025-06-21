İsrail, İran'a Hava Saldırıları Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın Bender Abbas kentine yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda insansız hava aracı ve silah depoları hedef alındı. Ordunun açıklamasına göre, son bir haftada 950 İHA imha edildi ve İran ordusuna ait 3 F-14 savaş uçağı yok edildi.

İsrail ordusu, İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarında ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta bulunan insansız hava aracı (İHA) depolarının hedef alındığı öne sürüldü.

İHA depolarının yanı sıra silah depolarının da vurulduğu belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü, 1 haftada İran'a ait 950 İHA'yı imha ettiklerini savundu

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, bu hafta İran'dan 1000'den fazla İHA fırlatma girişimi olduğunu, bunlardan yalnızca birkaçının İsrail hava sahasına girmeyi başarabildiğini iddia etti.

İran'dan atılan İHA'ların 950 kadarının İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğünü savunan Defrin, "Bu eşi, benzeri görülmemiş bir başarı." ifadesini kullandı.

Defrin, İran'ın insansız hava araçlarından sorumlu biriminin komuta zincirini ortadan kaldırmakta olduklarını ileri sürdü.

Ordu Sözcüsü Defrin, İsrail'in hava saldırılarıyla İran ordusuna ait 3 F-14 savaş uçağını imha ettiğini savundu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, yaralı sayısının ise 3 bin 500'ü aştığını bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkona çıkıp kendini boşluğa bırakan kadın ağır yaralandı

Kimse ikna edemedi! Genç kadın kendini bir anda boşluğa bıraktı
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.