İsrail, İran'a Geniş Kapsamlı Saldırıda Bulundu

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'daki Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait birçok silah üretim tesisine saldırdıklarını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait altyapı tesislerine yönelik geniş çaplı saldırı dalgasında çok sayıda silah üretim tesisinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İran rejiminin silah üretim kapasitesini aksatmak amacıyla geniş çaplı bir saldırı dalgasını tamamladı. İran'ın Tahran kentinde bugün erken saatlerde Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait altyapı tesislerine yönelik geniş çaplı saldırı dalgasının ardından, İran genelinde çok sayıda silah üretim tesisi saldırıya uğradı" ifadeleri yer aldı.