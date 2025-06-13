İsrail, İran'a düzenlediği hava saldırılarında üst düzey isimleri hedef aldı

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İsrail'in hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın da aralarında bulunduğu yüksek profilli isimlerin hedef alındığı iddia ediliyor. İsrailli kaynaklar, bu kişilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcilerin hedef aldığı öne sürüldü.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı.

İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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