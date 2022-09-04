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İsrail'in yeni genelkurmay başkanı olacak isim belli oldu

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İsrail'in yeni genelkurmay başkanı olacak isim belli oldu

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, yıl başında görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'nin yerine Herzi Halevi'nin getirilmesine karar verdiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, yıl başında görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'nin yerine Herzi Halevi'nin getirilmesine karar verdiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Gantz'ın, söz konusu kararı Başbakan Yair Laip ve halihazırdaki Genelkurmay Başkanı Kohavi'ye ilettiği ifade edildi.

Gantz'ın, Tümgeneral Halevi'nin ismini, gelecek hafta üst düzey atamalar danışma komitesine sunacağı, sonra da kararın, onaylanmak üzere hükümete iletileceği aktarıldı.

Öte yandan, Gantz'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Halevi'yle ilgili kararın, eski başbakanlar, mevcut Başbakan Lapid, eski savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ve mevcut genelkurmay başkanıyla yapılan görüşmelerin ardından alındığı dile getirildi.

Başbakan Lapid ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "zengin deneyim ve beceriye sahip bir subay olan Halevi'nin, İsrail ordusunu pek çok önemli başarıya taşıyacağına inandığını" ifade etti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel

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