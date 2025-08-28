İsrail'in Yeni Bahreyn Büyükelçisi Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi Shmuel Ravel, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'ye güven mektubunu sundu. Görüşmede bölgedeki barış ve güvenliğin önemine vurgu yapıldı.

İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi Shmuel Ravel, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'ye güven mektubunu sundu.

Bahreyn resmi haber ajansına göre, Dışişleri Bakanı Zeyani, İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi Ravel'i Dışişleri Bakanlığında kabul etti.

Dışişleri Bakanı Zeyani, Büyükelçi Ravel'e başarı dileklerini iletti.

Görüşmede, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar çabalarının desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Büyükelçi Ravel, Bahreyn'in 2020'de İsrail'le normalleşme kararı almasının ardından bu ülkeye atanan 2'nci İsrail Büyükelçisi oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından İsrail Büyükelçisi ülkesine dönmüş, Bahreyn de Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırmış, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı

Babacan çift cüzdan çıkardı, sunucunun heyecanı yayına damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Yaptığı paylaşım taraftarları havalara uçurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.