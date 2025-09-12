İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısında 46 Ölü, 165 Yaralı

SANA, 12 Eylül (Xinhua) - İsrail'in çarşamba günü Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya ve Cevf vilayetine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, yaralıların sayısı ise 165'e yükseldi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler arasında 11 kadın ve 5 çocuğun, yaralılar arasında ise 29 kadın ve 31 çocuğun bulunduğunu belirtti. Yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

İsrail hava kuvvetleri çarşamba günü Husilerin füze rampalarını, kamplarını ve Husi askeri sözcüsü Yahya Seri'nin medya merkezini vurduğunu açıklamıştı.

Seri ise medya merkezinde ve sivil bölgelerde füze rampası bulunmadığını söyleyerek, İsrail'i sivil tesisleri ve konutları hedef almakla suçladı.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, misilleme olarak İsrail'e yönelik saldırılarına devam etmeye ve Gazze'deki Filistin halkına uygulanan savaş ve ablukanın sona ermesi için baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Husiler perşembe günü İsrail'e düzenlenen füze ve İHA saldırılarının sorumluluğunu üstlenmiş, İsrail ise saldırının önlendiğini açıklamıştı.