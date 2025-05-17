İsrail'in Yemen'deki Hava Saldırısında Ölü ve Yaralılar Var

SANA, 17 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in cuma günü Yemen'in kuzeybatısında Husi kontrolündeki iki limana düzenlediği hava saldırısında en az 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, saldırıların Hudeyde vilayetindeki Kızıldeniz limanları Hudeyde ve As-Salif'i hedef aldığını, ölü ve yaralıların tamamının liman çalışanlarından oluştuğunu ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

İsrail ordusu, saldırıların kendi güçleri tarafından gerçekleştirildiğini doğrulayarak, operasyona 15 savaş uçağının katıldığını ve silah transferinde kullanıldığı öne sürülen askeri hedeflere 30'dan fazla mühimmat atıldığını açıkladı.

İsrail'in bu saldırısı, Husilerin İsrail'e fırlattığı bir balistik füzenin engellenmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Husiler perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurana ve Filistin'e yönelik ablukayı kaldırana kadar füze saldırılarına devam edeceklerini bildirdi.

6 Mayıs'ta İsrail'in Sana Uluslararası Havaalanı'na düzenlediği hava saldırıları, piste, bir yolcu uçağına ve kritik altyapıya ciddi hasar vererek tesisi kullanılamaz hale getirmişti. Husi yetkilileri, başkent Sana ve yakınındaki Amran vilayetini hedef alan bu saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 39 kişinin yaralandığını bildirmişti.