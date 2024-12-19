İsrail'in Yemen'deki Hava Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Yemen'deki Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırılar, Hudeyde'deki Salif Limanı ve Ras Issa Petrol tesisini hedef aldı.
- İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: 9 ölü
SANA - İsrail ordusunun Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Yemen medyası, Hudeyde'deki Salif Limanı'na düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Ras Issa Petrol tesisine yönelik iki saldırıda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Saldırılarda başkent Sana'nın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki merkezi elektrik santralinin de hedef alındığı belirtildi.