İsrail'in Yemen'de hayati önem taşıyan tesisleri hedef alması sonucu başkent Sana karanlığa gömüldü

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'daki Başkanlık Sarayı'nı ve hayati önem taşıyan tesisleri hedef alan hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sonucunda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı, bir elektrik santrali yıkıldı ve başkentte tam elektrik kesintisi yaşandı.

AA, İsrail ordusunun bugün Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırılara ilişkin tüm gelişmeleri derledi.

Resmi İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre, 14 İsrail savaş uçağı Sana'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı da dahil olmak üzere bir dizi hedefi bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının, yakıt depolarını ve 2 elektrik santralini de hedef alan saldırıda 40 füze kullandığını belirten Husiler, saldırının 2 gün önce atılan bir Yemen füzesine yanıt olduğunu ifade etti.

Husiler'den yapılan açıklamada, "İsrailli düşman pazar öğleden sonra Sana'ya bir saldırı başlattı, buradaki hayati tesisleri hedef aldı ve Haiz Elektrik Santrali'nde geniş çaplı yıkıma ve elektrik kesintisine neden oldu" dedi.

İlk verilere göre saldırıda 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Husiler ayrıca, saldırının başkentin çoğu mahallesine elektrik sağlayan Haiz Elektrik Santrali'nde büyük yıkıma yol açtığını vurguladı.

Husilere bağlı Yemen Sağlık ve Çevre Bakanlığı, ölü sayısının kesin olmadığını belirterek sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin "Siyonist saldırganlığın neden olduğu yangınları söndürmek" ve olası kurbanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Yemen'e düzenledikleri hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Haiz Elektrik Santarli beşinci kez hedef alınıyor

Bu saldırı, hayati önem taşıyan Haiz Elektrik Santrali'ne yönelik beşinci İsrail saldırısı oldu. En son geçen hafta gerçekleşmişti. Her seferinde büyük hasar oluşmasına rağmen santralin Husiler tarafından kısa sürede onarıldığı ve elektriğin geri verildiği belirtildi.

Husi kaynakları İsrail saldırılarının Sana'nın merkezindeki 60. Cadde'de bulunan petrol şirketi istasyonunu da hedef aldığını aktardı.

Husilere bağlı Yemen Petrol Şirketi ise serbest bölgelerdeki petrol ürünleri tedarik durumunun istikrarlı olduğunu teyit etti. Şirket, "Herhangi bir acil durumda tedarik istikrarını sağlamak için gerekli önlem ve tedbirleri aldık" açıklamasını yaptı.

"Tavrımız değişmeyecek"

Husiler'den yapılan açıklamada, İsrail'in Sana'ya yönelik tekrarlanan saldırıları ve sivil tesisleri bombalaması, Yemen halkını Gazze'deki Filistinlilere destek vermekten caydırmaya yönelik "çaresiz girişimler" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, "Bu acımasız saldırılar, büyük Yemen halkını, soykırıma maruz kalan kuşatma altındaki Gazze halkına tam destek verme kararlı ve meşru duruşundan vazgeçiremeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Başkanlık Sarayı'nın hedef alınması

İsrail ordusu saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Sana'daki Yemen Başkanlık Sarayı ve 2 elektrik santralinin hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, "İstihbarat çerçevesinde savaş uçakları, başkanlık sarayı ve Haiz ile Asar elektrik santrallerinin bulunduğu askeri kompleksin yanı sıra Husilerin askeri faaliyetleri için kullanılan bir yakıt depolama tesisine saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Askeri kompleks içindeki hedef alınan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Husi rejim güçlerinin askeri faaliyetlerinin yönetildiği yerdir." iddiasında bulunuldu.

Ayrıca saldırıların, Husilerin "İsrail ve vatandaşlarına yönelik karadan karaya füzeler ve insansız hava araçlarıyla tekrarlanan saldırılarına" yanıt olarak gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusu, Husilerin "İran'ın rehberliği ve finansmanıyla hareket ettiğini, İsrail ve müttefiklerini vurmak için uluslararası deniz sahasında ticari ve kargo gemilerini hedef aldığını" da vurguladı.

Hava savunması devreye girdi

Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu ve Saba Haber Ajansı, başkent Sana'nın İsrail saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

Saldırılar, Sana'nın merkezindeki 60. Cadde'deki petrol şirketi istasyonunu ve güneydeki Haiz Elektrik Santrali'ni hedef aldı.

Kanal, Husilere bağlı Yemen hükümetinin Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Hava savunmamız, Sana'ya yönelik saldırıya katılan İsrail uçaklarının çoğunu etkisiz hale getirip bölgeden ayrılmaya zorladı." ifadelerine yer verdi.

İsrail medyasına göre, saldırılar İsrail askeri soruşturmasının sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra gerçekleştirildi.

Soruşturma, Husilerin geçen cuma günü ilk kez İsrail'in merkezine bölünebilir bir savaş başlığı taşıyan füze fırlattığını ortaya koymuştu.

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına yanıt olarak Husiler, İsrail'e füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemenin yanı sıra, İsrail'le bağlantılı veya İsrail'e doğru ilerleyen gemileri de hedef alıyor.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım suçları işliyor. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere şu ana kadar 62 bin 686 Filistinli hayatını kaybetti, 15 bin 951 kişi yaralandı.

9 bin kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda ve 115'i çocuk olmak üzere 289 Filistinli kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

