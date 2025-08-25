İsrail'in yardım alırken öldürdüğü milli basketbolcunun karısı, eşinin çocukları için hayatını feda ettiğini söyledi

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen ve kritik bir aşamaya gelen kıtlık nedeniyle 5 çocuğuna gıda bulmak için arayışa çıkan Filistinli eski basketbol yıldızı Muhammed Şalan'ın hayatı, kalbine saplanan bir İsrail kurşunuyla son buldu.

Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu ve Gazze'deki en önemli yıldızlardan biri olan Şalan, 20 Ağustos'ta çocuklarına yiyecek almak için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezine gitti.

Şalan, İsrail'in "ölüm tuzağı"na dönüştürdüğü bu merkezlere, birkaç temel ihtiyaç maddesi satın almak zorunda kalması nedeniyle biriken mali borçların ardından ailesini açlıktan kurtarmak için son çare olarak başvurdu.

Tehlikelerin farkında olmasına rağmen aç çocuklarının ağlamasını dindirmek için bir parça ekmek uğruna hayatını feda etmeyi seçen Şalan'ın yardım dağıtım noktasından cenazesi geldi.

Babasının vefatı nedeniyle yas tutan en büyük oğlu, Şalan'ın evden ayrılmadan önce kendisine yardım merkezine "küçük kız kardeşi Meryem için biraz şeker götürmek üzere gittiğini" söylediğini ancak oradan ayrıldığını ve şehadet haberini alana kadar geri dönmediğini aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Şalan, başta Bureij Services, Maghazi Services, Khan Yunis Services, Beach Services, Gaza Sports, YMCA ve Jabalia Services olmak üzere birçok yerel basketbol takımında oynadı. Ayrıca Filistin milli basketbol takımının da bir üyesiydi.

Şalan'ın 33 yaşındaki eşi Maysa Cuda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin, en büyüğü 10 yaşında, en küçüğü ise henüz 50 günlük bile olmayan çocuklarına yiyecek götürmek için Amerikan yardım dağıtım merkezlerine gittiğini söyledi.

Cuda, çocuklarından birinin son derece ağır sağlık sorunları yaşadığını, acilen böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu ve böbrek yetmezliği riski taşıdığını belirterek, çocuğunun İsrail'in açlık politikası nedeniyle yetersiz beslendiğini, bu durumun sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Babalarının, çocuklarını açlıktan kurtarmak ve tedaviye destek sağlamak için yiyecek aramaya çıktığını ifade eden, Cuda, bu kararın Şalan'ın özellikle hasta olan çocuklarına yiyecek ve ilaç sağlamak için borçlanmak zorunda kalması sonrasında alındığını kaydetti.

Cuda, "Gazze Şeridi'nde her baba gibi çocuklarının açlığını bastırmak için yiyecek aramaya çıktı. Kendisi de yiyecek eksikliğinden dolayı yetersiz beslenme sorunu yaşıyordu." dedi.

Yiyecek almak için çıktığı yolculuğun hayatının sonu olduğuna dikkati çeken acılı eş, Şalan'ın kalbine saplanan ve hayatını alan" bir kurşunla vurulduğunu aktardı.

Zor koşullara katlandık

Şalan'ın İsrail saldırılarının başından bu yana son derece zor yaşam koşullarına katlandığını, bu dönemin, kızlarının sağlığının kötüleştiği, acil tedavi ve gıda ihtiyacını da kendi çabalarıyla karşıladığı bir süreç olduğunu aktaran Cuda, "Bir ay önce çocuğumuzla hastanede 42 gün kaldık ve tekrarlayan ateşi nedeniyle onu düzenli olarak hastaneye geri götürdük." dedi.

Cuda, ailenin ekonomik durumunun kötüleşmesi, piyasadaki mevcut ürünlerin fiyatlarının artmasıyla çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerini dile getirdi.

Eş Cuda, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Birleşmiş Milletlerin yardım dağıtımındaki rolünün etkinleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Acılı aile, Şalan'ın spor kariyeri boyunca kazandığı madalya ve kupaları derin bir üzüntüyle incelerken eşi, Şalan'ın oynadığı takımlardaki en iyi oyunculardan biri olduğunu ve bu ödüllerinin korunmayı hak ettiğini söyledi.

"Oğlum Gazze'deki en iyi basketbolcuydu"

Şalan'ın annesi Ümmü Muhammed ise oğlunun "Gazze Şeridi'nin en iyi basketbol oyuncusu" olduğunu dile getirdi.

Ümmü Muhammed, evdeki son un bitince ve yiyecek bulamayınca oğlunun Amerikan yardım dağıtım merkezine gittiğine işaret ederek, "Çocuklar açlıktan inliyor ve babalarından yiyecek istiyorlardı." dedi.

Oğlunun boğucu ekonomik koşullar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkati çeken Ümmü Muhammed, "gençleri öldürme tuzağı" haline gelen bu merkezlere gitmemeleri konusunda Filistinlileri uyardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın 20 Ağustos'taki haberinde "İşgal güçleri, çocuklarını doyurmak için Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Şalan'a ateş açtı. Şalan, açılan ateş sonucu şehit oldu." ifadelerine yer vermişti.

Haberde, Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için de yiyecek ve ilaç aramak zorunda kaldığı, sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarılmıştı.