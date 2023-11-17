İsrail'in yakıt girişini engellediği Gazze'de halk, ilkel yöntemlerle hayata tutunuyor

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin faaliyetlerini durdurmasına, internet ve telefon hizmetlerinin kesilmesine neden olan yakıt sıkıntısı bölge halkını hayatta kalmak için ilkel yöntemlere sevk ediyor.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin faaliyetlerini durdurmasına, internet ve telefon hizmetlerinin kesilmesine neden olan yakıt sıkıntısı bölge halkını hayatta kalmak için ilkel yöntemlere sevk ediyor.

Gazze halkı, temel hizmetlerin tamamen durduğu bölgede su sıkıntısı nedeniyle deniz suyunu kaynatarak veya şeker katarak içmeye çalışıyor.

Elektrik kesintisi nedeniyle gerekli ekipmanlar çalıştırılamadığı için sevdiklerinin cenazelerini de İsrail saldırılarında yıkılan binaların altından elleriyle, basit aletlerle çıkarmak için uğraş veriyor.

Gazze Şeridi'nde doktorlar, sağlık çalışanları, telekomünikasyon şirketleri ve sivil savunma ekipleri, Gazze'de günlük hayatı en azından asgari seviyede tutmak için bölgeye yakıt girişi yapılması çağrılarında bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağlanan elektrik ve su hatlarını kesmesinden yaklaşık 35 gün sonra Gazze'ye ilk yakıt yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından kullanılmak üzere 15 Kasım'da getirildi.

Filistin Maliye Bakanlığına bağlı Genel Petrol İdaresi verilerine göre, Gazze Şeridi'nin aylık yakıt ihtiyacı yaklaşık 12 milyon litre.

Gazze'ye 15 Kasım'da UNRWA için getirilen 25 bin litre yakıt, normal şartlarda Gazze Şeridi'nin aylık ihtiyacının yüzde 0,2'sine denk geliyor.

Bölgeye 7 Ekim'den bu yana yerel tesisler için hiç yakıt girişinin olmaması Gazze Şeridi'nde hayati önem taşıyan birçok sektörü durma noktasına getirdi.

Buna ek olarak, Gazze'nin elektrik üretimi için aylık ihtiyaç duyduğu endüstriyel yakıt miktarı ortalama 12 milyon litre olarak açıklanırken, bunun 3 milyon litresi Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde elektrik üretilmesi için kullanılıyor.

Hastanelerde birincil ihtiyaç olan, kuyulardan su çıkarılmasına olanak sağlayan dizel yakıt, yaklaşık 2,3 milyon Gazzeli için su ve ilaç gibi bir önceliği temsil ediyor.

Gazze'de yakıt, hastanelerin yanı sıra İsrail saldırılarında yaralananları taşıyan ambulans, sivil savunma ekipleri, iletişimi sağlayan telekomünikasyon şirketleri için tek enerji kaynağı olma özelliğini taşıyor.

Tek elektrik santraline sahip yaklaşık 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi, içme suyu, gıda, elektrik ve yakıt yardımları konusunda 2006'dan bu yana bölgeye yönelik ablukasını sürdüren İsrail'e büyük ölçüde bağımlı.

Gazze Şeridi'ndeki yakıt eksikliği

Tek elektrik santralinin dizel yakıtla çalıştığı Gazze Şeridi, dünyanın herhangi bir bölgesinde yakıt eksikliğinin elektrik kesintisinden başlayarak ne tür sıkıntılara yol açacağını gösteren bir örnek olarak öne çıkıyor.

Gazze'deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki elektrik santrali elektrik üretimini durdurdu. Ardından da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarımı için kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt tükendi.

İsrail'in saldırılarından kaçmak isteyen binlerce Gazzeli, araçlarında yakıt yerine yemeklik yağ kullanmayı denedi ancak bu kişilerin büyük çoğunluğu yakıt eksikliği nedeniyle araçlarını bırakmak zorunda kaldı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde araç seyrini yasakladı.

Petrol İdaresi verilerine göre, Gazze Şeridi günlük yakıt ihtiyacının büyük bir kısmını Mısır'dan alıyor. Aylık 12 milyon litre yakıtın, 10 milyondan fazlası Mısır'dan, kalanı ise İsrail'den getiriliyor.

Elektrik santrali, hastaneler ve elektrik üretimi için gerekli 12 milyon litre endüstriyel yakıt ise yıllardır Katar'ın koordinasyonunda İsrail üzerinden Gazze'ye ulaştırılıyor.

Gazze halkı ilkel yöntemlerle hayatta kalmaya çalışıyor

Gazze halkının yakıt eksikliği ve bunun getirdiği elektrik kesintisine alışma çabalarıyla, 21. yüzyılda ilkel yaşamın belirtileri Gazze Şeridi'nde gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin malzemelerini çalıştıracak yakıt bulunmadığından, İsrail'in saldırılarıyla öldürdüğü yüzlerce kişinin cenazesi hala yıkılan binaların enkazı altında.

Gazzeliler, yıkılan binaların altında kalan sevdiklerini, elleriyle ve basit aletlerle enkazlardan çıkarmaya çalışırken, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlar birçok mahalleden çürümüş ceset kokularının geldiğini ifade ediyor.

Elektrik kesintisinin baş göstermesiyle topladıkları odunları yakarak ekmek yapan Gazzeliler için yakacak odun, sonbaharın gelmesi ve Gazze Şeridi'ne yağmurların yağmasıyla bir ısınma kaynağı da oldu.

Gazze'de ilkel yaşamın diğer bir tezahürü de kuzeyden güneye doğru İsrail saldırılarından kaçmak isteyen kişilerin ulaşımda at veya eşeklerin çektiği arabaları kullanması.

Ambulansların yerini de alan at arabalarının yanı sıra kuyulardan su çıkarmak için gerekli pompaların çalışmaması nedeniyle Gazzelilerin temiz su sıkıntısı derinleşti.

Temiz su bulamayan birçok aile, deniz suyunu kaynatarak arıtmaya veya şeker ekleyerek tüketmeye yöneldi.

İsrail'in su hattını kesmesi nedeniyle zor günler yaşayan Gazzelilerin denizde yıkandığı görüntüler geçen hafta sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.