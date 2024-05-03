İsrail'in yakıt engeli nedeniyle Gazze'de yangın çıktı

İsrail'in yakıt girişini engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evde yemek pişirmek için yakılan ateş nedeniyle yangın çıktığı, evde mahsur kalan çok sayıda çocuk ve kadının kurtarıldığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, "İtfaiye ve sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater yakınlarında bulunan bir binadaki dairede çıkan yangını söndürdü ve yangının çıktığı evde mahsur kalan çok sayıda kadın ve çocuğu kurtardı." denildi.

Açıklamada, "İlk incelemelere göre yangının, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yakıt girişini engellemesi nedeniyle ocakları çalışmayan ailenin yemek pişirmek için odun yakması sonucu çıktığı belirlendi." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana bölgenin kuzeyine ve Gazze kentine insani yardımların yanı sıra yakıt girişine de engel olmaya devam ediyor.

Yakıt krizi nedeniyle evlerinde ateş yakarak yemek pişirmek zorunda kalan yüzlerce Filistinlinin, yayılan duman ve zehirli gazdan etkilenerek solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastanelere müracaat ettiği ifade ediliyor.

Bölgeye çok kısıtlı miktarda insani yardım malzemesinin girmesine izin veren İsrail, kuzeydeki Filistinlileri, gıda ve yeterli tıbbi hizmete erişmelerini engelleyerek ölüme terk ediyor.