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İsrail'in Yafa Okulu'na Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Yafa Okulu'na Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin bulunduğu Yafa Okulu'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail'in, Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu'na düzenlendiği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin sığındığı Yafa Okulu'nu bombaladığı belirtilerek, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekiplerin saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardığı kaydedilen açıklamada, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
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