UNRWA yetkilisine göre, İsrail'in UNRWA merkezine baskını, yükümlülüklerine açıkça uymadığının göstergesi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, İsrail'in dün Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezine baskın düzenlemesinin İsrail'in "Birleşmiş Milletler (BM) tesislerini koruma ve saygı gösterme yükümlülüğünün açıkça göz ardı edilmesi" olduğunu bildirdi.

Fowler, AA muhabirinin "İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezine dün bir baskın düzenledi. Buradaki BM bayrağı indirildi ve İsrail bayrağı çekildi. Buradaki son durum nedir? Bu aynı zamanda BM kurumlarının dokunulmazlığına da bir saldırı değil mi? BM buna karşı nasıl bir adım atacak?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Dün sabahın erken saatlerinde İsrail polisi ve belediye yetkililerinin Doğu Kudüs'teki UNRWA yerleşkesine zorla girdiğini hatırlatan Fowler, kamyonlar ve diğer aletleri getirerek tüm iletişimin kesildiğini belirtti.

Fowler, "Mobilyaları, bilişim ekipmanlarını ve diğer eşyaları götürdüler. Çatıdaki BM bayrağı indirilerek yerine İsrail bayrağı asıldı. Bu, İsrail'in BM üyesi bir devlet olarak BM tesislerini koruma ve saygı gösterme yükümlülüğünün açıkça göz ardı edilmesidir." ifadesini kullandı.

Doğu Kudüs'teki bu yerleşkede operasyonların sürmese de bu binanın BM statüsünü koruduğunu aktaran Fowler, şöyle devam etti:

"(BM yerleşkeleri) Her türlü müdahaleden muaf olmalı. İsrail, BM Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke. Bu anlaşma, BM tesislerinin dokunulmaz olduğu anlamına gelir. Bunların hiçbiri olmamalı."

Fowler, bugün tekrar yerleşkeyi kontrol altına alabildiklerini kaydederek, yetkililerin dün bütün günü orada ne olduğunu değerlendirmek ve şimdi de eşyaları kaldırmakla uğraştığını belirtti.

Böyle bir olayın yaşanmasıyla ilgili tehlikelere değinen Fowler, "(İsrail'in UNRWA merkezini basması) BM Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi, bunun olmaması gerektiğini kesinlikle belirtiyor. Eğer bu tür şeyler normalleşirse, uluslararası hukuku temelde aşındırır. Bu kadar büyük bir sorun. Bu sadece İsrail veya Orta Doğu ile ilgili değil, küresel bir etkisi var. Bu, dünyanın herhangi bir yerindeki diplomatik dokunulmazlığa sahip herhangi bir kuruluşun başına gelebilir ve son derece endişe verici." ifadelerine yer verdi.

Fowler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu olayı kınamasının son derece önemli olduğuna işaret ederek, BM'nin, diplomatik kanallar aracılığıyla da İsrailli yetkililerle temas kurduğunu vurguladı.

Diğer ülkelerin de böyle bir baskına karşı çıktığını hatırlatan Fowler, İsrail'in taraf olduğu bir anlaşmanın aleyhine hareket etmesinin çok rahatsız edici olduğuna dikkati çekti.

Fowler, İsrail'in, UNRWA yerleşkesini basmasının tehlikeli yeni bir gerçeklik ve geçmişte diğer ülkelerde olduğu gibi kötü bir emsal oluşturduğunun altını çizdi.

Bu bölgede ve özellikle Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygısızlıkların yaşandığına değinen Fowler, bunun son bulması gerektiğinin ve kurallara dayalı bir dünyada yaşanması gerektiği anlayışına geri dönülmesinin önemine işaret etti.

İsrail ordusu, dün sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.