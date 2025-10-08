İsrail'in Uluslararası Sularda Barbarlık Suçlaması

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Türkiye temsilcisi ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "İsrail ordusunun uluslararası sularda bir kez daha barbarlık ve korsanlık yaptığını" bildirdi.

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Songür, İsrail'in bu sabah saatlerindeki müdahalesi sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye yol alan Vicdan gemisinin ikinci kez saldırıya uğradığını belirterek, "İsrailli korsanlar vicdan gemisine hukuksuz bir şekilde saldırdı ve bu ikinci saldırısı. Daha önce Vicdan (gemisi), Malta açıklarında ilerlerken Avrupa'nın ortasında yine İsrailli korsanların dron saldırısına uğramıştı ve gemi neredeyse batma tehlikesi yaşamıştı. Aylarca Vicdan gemisini onarmak için uğraştık." dedi.

İsrail'in suç işlemeye devam ettiğini aktaran Songür, "Yani şu an İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarının yanında bir de uluslararası sularda işlediği korsanlık suçu, barbarlık suçu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Gemilerde Gazze'de 3 hastaneyi işletebilecek doktor ve malzeme var

Songür, Vicdan ve beraberindeki gemilerde çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık ekibinin bulunduğunu hatırlatarak "Vicdan gemisinde Gazze içerisindeki en az 3 hastaneyi işletebilecek kadar doktor ve medikal malzemeler bulunuyor. Bunların arasında kardiyologlar, genel cerrahi uzmanları, kadın doğum uzmanları bulunuyor. ve şu an İsrail Gazze'ye girecek bu doktorlara engel oldu. Gazze'de insanların ilaca, medikal malzemeye ihtiyaç duyduğu bir zamanda oraya ulaştırılacak yardımın da önüne geçerek yeni bir barbarlığa yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde halkların ve sivil toplum örgütlerinin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sessiz kalamadığına dikkati çeken Songür "Halklar, hem devletlerden, hem İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan hem de Birleşmiş Milletlerden artık yaptırımı olan, İsrail'e karşı bu savaşı durdurabilecek güçte bir hareket bekliyorlar." şeklinde konuştu.

"İsrail'e sağlanan her türlü lojistiğin önü kesilmeli"

Songür, gemilerde 22 ülkeden vatandaşların bulunduğunu vurgulayarak devletlerin harekete geçmesi ve İsrail'e sağlanan her türlü lojistiğin önünün kesilmesi gerektiğini dile getirdi.

Devletlere çağrı yapan Songür, halkların artık inisiyatifi ele aldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Çocuklar açlıktan ölüyor. Hiçbir şekilde insani yardım girişine müsaade edilmiyor. Her gün ama her gün yüzlerce insan gözlerimizin önünde bombalarla hedef haline getiriliyor ve durum böyleyken halen Akdeniz havzasındaki ülkeler harekete geçmek için bekliyorlar. Bu bekleyiş haliyle sivil toplum ve halkları daha da öfkeli hale getiriyor. Nasip olursa bundan sonra İsrail bu korsanlığı yapsa da barbarlığı yapsa da biz geri adım atmıyoruz. Daha büyük gemiler, daha büyük filolar hazırlayarak tekrardan yola çıkacağız inşallah."

Songür, gemiler ve aktivistlerin akıbetinin haricinde Gazze'deki durumun daha kritik olduğunu ifade ederek, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. Gazze'de insanlar bir parça ilaç bulamadığı için hayatını kaybediyor. Ablukanın kırılması için yola çıkan insanlar zaten birçok riski kabul ederek oraya gidiyor. Bu tür krizlerde aslında Gazzelilerin ne halde olduğunu daha çok düşünmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

Öte yandan, Songür, İsrail'in halkların tepkilerini ciddiye aldığına işaret ederek, kitlesel eylemlerin devam ettirilmesi ve İsrail'in hukuksuz uygulamalarının protesto edilmesinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.