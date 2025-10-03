İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aktivistlerin Hapsedilmesini Savundu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin birkaç ay hapsedilmesi gerektiğini savundu.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanlış bir karar aldığını iddia etti.

Netanyahu'nun aktivistleri ülkelerine gönderme kararının yanlış olduğunu ileri süren aşırı sağcı Bakan, "Bence, onların İsrail hapishanelerinde birkaç ay tutulması gerekiyor. Böylece terör mahkumlarının tutulduğu hapishanenin tadına bakabilirler." ifadelerini kullandı.

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı, Netanyahu'nun aktivistleri ülkelerine tekrar tekrar göndermesine ve onların tekrar tekrar Gazze'deki ablukayı kırmaya teşebbüs etmesine göz yumulmaması gerektiğini savundu.

Yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin getirildiği Aşdod Limanı'na giden Ben-Gvir, burada bir provokasyona imza atarak aktivistleri "terör destekçisi" olmakla suçlamıştı.

Aktivistler, Ben-Gvir'in provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganları atarak karşılık vermişti.

Daha sonra da provokasyonlarını sürdüren Ben-Gvir, aktivistlerin nakledildiği Ketziot Hapishanesi'ne gelerek burada "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.