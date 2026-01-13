Haberler

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya koruma altında tekrar baskın düzenledi. Ben-Gvir, bakanlığı süresince 14 kez Aksa'ya provokatif baskınlar gerçekleştirdi. Bu eylemler, uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in bugün İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı belirtildi.

Binyamin Netanyahu'nun 2023 yılında kurduğu kaolisyon hükümetinde yer alan Ben-Gvir, bakanlığı döneminde bugüne kadar 14 kez Aksa'ya provoaktif baskınlar düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı Ben-Gvir, İslam ülkeleri ve uluslararası tepkilere rağmen işgal altındaki Filistin topraklarında kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor.

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslami kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

Gazeteci Zafer Şahin ünlü isimlere ateş püskürdü! Keşke...
Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Gününü bile açıkça söyledi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı