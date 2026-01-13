İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in bugün İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı belirtildi.

Binyamin Netanyahu'nun 2023 yılında kurduğu kaolisyon hükümetinde yer alan Ben-Gvir, bakanlığı döneminde bugüne kadar 14 kez Aksa'ya provoaktif baskınlar düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı Ben-Gvir, İslam ülkeleri ve uluslararası tepkilere rağmen işgal altındaki Filistin topraklarında kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor.

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslami kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.