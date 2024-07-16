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İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirildi

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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğrafın, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delili olduğunu belirtti. Hastanenin askeri üs olarak kullanılması ve zarar görmesi, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan politikalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Gazze'deki Türk- Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir" dedi.

Dişileri Bakanlığı, Filistin basınında gündem olan bir grup İsrailli askerin Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde görüntülendiği fotoğrafla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze'de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkezdir. İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır. Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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