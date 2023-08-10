İsrail'in Tel Aviv Kentinde Çin Fener Sergisi Düzenlendi
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TEL AVİV, 10 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Çin Fener Sergisi'ni ziyaret eden insanlar, 9 Ağustos 2023. Tel Aviv'deki Çin Fener Sergisi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinden bir ekibin tasarladığı çeşitli fenerleri içeriyor.
TEL AVİV, 10 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Çin Fener Sergisi'ni ziyaret eden insanlar, 9 Ağustos 2023.
Tel Aviv'deki Çin Fener Sergisi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinden bir ekibin tasarladığı çeşitli fenerleri içeriyor. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel