İsrail'in tehditleri sonucu binlerce Filistinli göç etti

İsrail ordusunun bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki binlerce Filistinli batıya doğru göç etti.

Daha önce Gazze'nin kuzey bölgelerindeki saldırılar nedeniyle "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan binlerce Filistinli, çadırlarını Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine taşımaya başladı.

İsrail ordusunun bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Refah'ın merkezindeki binlerce Filistinli batıya doğru göç etmek zorunda kaldı.

Bölgede az sayıda araba, minibüs ve araç bulunurken, çoğu kişinin yürüyerek bölgeden ayrıldığı görüldü.

Yürüyenlerin Refah'tan Han Yunus'un batısındaki bölgelere ulaşmak için en az 7 kilometre katetmesi gerekirken, Deyr el-Belah için mesafenin daha da uzak olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgeler listesini genişletmesinden 300 bin Filistinlinin etkilendiğini duyurdu.

UNRWA: Refah'tan 150 bin kişinin göç ettiği tahmin ediliyor

UNRWA'dan bugün yapılan açıklamada, İsrail'in, uluslararası tüm uyarılara rağmen başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

UNRWA Medya Departmanından Louise Waterridge, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Refah'ın batısına bakıldığında her yerde ailelerin eşyalarını topladığı, sokak ve caddelerin büyük ölçüde boşaldığı görülüyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, bugün, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede daha Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemişti. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dün, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.