İsrail'in Tahran'daki Hava Saldırısında 60 Kişi Hayatını Kaybetti

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İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da düzenlediği hava saldırısında 20'si çocuk olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 10 çocuğun hala enkaz altında olduğu belirtiliyor.

(ANKARA) - İran devlet televizyonu, İsrail'in dün Tahran'da bir apartmanı hedef alan hava saldırısında 20'si çocuk olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 çocuğun ise hala enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

İsrail'in dün Tahran'ın kuzeydoğusunda, İran Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Şehid Çamran Nobonyad Yerleşkesi'ni hedef aldığı ve yaklaşık 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu yerleşke, savunma bakanlığıyla bağlantılı bir konut kompleksi olarak biliniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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