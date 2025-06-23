İsrail'in Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne Saldırısı: Durum Kontrol Altında

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İran'ın Tahran kentindeki Evin Hapishanesi, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hedef alındı. Hapishanenin bazı bölümlerinde hasar meydana gelirken, yetkililer durumu kontrol altında tuttuklarını açıkladı. Sosyal medyada yayımlanan karışıklık iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin İsrail saldırısında hedef alınmasının ardından durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, Evin Hapishanesi'nin son saldırıda vurulduğunu doğrulayarak durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Haberde, İsrail'in Tahran'a yönelik son saldırısında Evini Hapishanesi'nin bazı bölümlerinin hasar gördüğü kaydedildi.

Hapishanede karışıklık çıktığına ve silahlı saldırıda bulunulduğuna dair sosyal medyada yayınlanan iddiaların doğru olmadığı, durumun kontrol altında bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, söz konusu saldırının uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğu ifade edildi.

Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin dronla vurulduğu belirtilmişti.

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

Sosyal medyada daha sonra yayımlanan görüntülerde hapishaneden dumanların yükseldiği görülmüştü.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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