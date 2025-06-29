İsrail'in Tahran'daki Evin Cezaevi'ne Hava Saldırısı: 71 Ölü

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da 23 Haziran'da hedef aldığı siyasi mahkumların da tutulduğu Evin Cezaevi'ndeki hasar Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

İsrail'in İran'da hedef aldığı noktalardan biri de Tahran'ın kuzeyinde bulunan ve bazı tanınmış siyasi mahkumların da tutulduğu Evin Cezaevi oldu.

Cezaevi, ateşkesten bir gün önce 23 Haziran'da İsrail tarafından hava saldırısıyla vuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından, Evin Cezaevi'ne saldırı görüntüleri olduğunu iddia ettiği bir video paylaştı.

Saar, paylaşımında "Yaşasın özgürlük!" ifadesini kullandı.

Saldırıda 71 kişi hayatını kaybetti

İran ise saldırıdaki can kayıplarına ilişkin 6 gün sonra açıklama yaptı. Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in saldırısında cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, hükümlülerin aileleri ve cezaevinin bitişiğindeki binalarda yaşayanlar dahil olmak üzere 71 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Evin Cezaevi'ndeki tutuklular arasında Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammadi de bulunuyor. Muhammedi, "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda yapmak" suçlamalarından mahkum edilmişti. Muhammedi'ye cezaevinde bulunduğu sırada 2023'te Nobel Barış Ödülü verilmişti.

AA ekibi, oluşan büyük çaplı hasarın boyutunu yerinde görüntüledi.

Cezaevi yetkilisinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırı, savaş uçaklarından fırlatılan 7 füzeyle gerçekleştirildi.

Saldırıda cezaevinin idari bina, hastane binası, savcılık binası ve görüş salonunun hedef alındığı ve özellikle idari binanın büyük oranda enkaza döndüğü görüldü.

Binanın ön cephesinin ağır hasar gördüğü, duvarların bir kısmının çöktüğü ve bir kısmının tamamen yerle bir olduğu dikkati çekerken, saldırının boyutu nedeniyle özellikle binanın sol köşesindeki tavanın da tamamen çöktüğü göze çarptı.

İdari binanın içinde de mobilya ve evrakların parçalandığı ve ortaya saçıldığı, kitaplıkta bulunan ve aralarında Kur'an-ı Kerim'in de olduğu kitapların zarar gördüğü görüldü.

Cezaevinin hastane binasında ise hasar idari binaya nispeten daha az görünse de ciddi hasar dikkati çekti. Saldırı sonrası hastane binasının özellikle dış cephesinin kısmi hasar gördüğü, pencere ve camlarının kırıldığı saptandı. Kliniklerin bulunduğu odalarda da büyük hasarlar oluşurken sedyelerin, tıbbi ekipmanların kullanılamaz hale geldiği gözlemlendi.

Savcılık binasının tavanı ve duvarlarında saldırı sonucunda ağır hasar görüldü. Saldırı sırasında cezaevinde bulunan Tahran Başsavcı Yardımcısı Ali Kanaatkar'ın da hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail'in saldırısı tutuklu ve mahkumların yakınlarıyla görüştüğü sırada geldi. Saldırıda hedef alınan görüş salonunda da ciddi hasar oluştu ve birçok tutuklu ve mahkumun aileleriyle birlikte hayatını kaybettiği veya yaralandığı açıklandı.

Görüş salonunun bulunduğu binada da saldırı sonrasında ağır tahribat oluştuğu görüldü.

Cezaevinin etrafındaki sivil binaların bazıları ve çevredeki otomobiller de saldırıda zarar gördü.