İsrail'in Tahran'daki Cezaevi Saldırısında 71 Ölü

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İsrail'in İran'ın Tahran kentindeki Evin Cezaevi'ne düzenlediği saldırıda 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, İran yargısı saldırıyı tüyler ürpertici bir terör eylemi olarak nitelendirdi.

TAHRAN, 30 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in geçen hafta İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'ne düzenlediği saldırıda 71 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, 23 Haziran'daki saldırıda hayatını kaybedenler arasında cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, ziyarete gelen aile üyeleri ve yakınlardaki binaların sakinlerinin bulunduğunu söyledi.

Cezaevine saldırıyı "terör eylemi" ve "insanlıktan uzak" diye niteleyen Cihangir, İsrail'in bu saldırıyla uluslararası hukuka bağlı olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Sözcü, saldırıda cezaevi kompleksindeki revir, teknik ve mühendislik bölümü ve ziyaret alanının da hedef alındığını kaydetti.

Saldırının "her açıdan bir suç" olduğunu belirten sözcü, çevredeki binaların ağır hasar gördüğünü ve sakinlerinin ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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