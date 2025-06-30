İsrail'in Tahran'daki Cezaevi Saldırısında 71 Kişi Hayatını Kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen saldırıda 71 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında cezaevi personeli, askerler, mahkumlar ve ziyaretçiler yer alıyor.
TAHRAN, 30 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in geçen hafta İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'ne düzenlediği saldırıda 71 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, 23 Haziran'daki saldırıda hayatını kaybedenler arasında cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, ziyarete gelen aile üyeleri ve yakınlardaki binaların sakinlerinin bulunduğunu söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel