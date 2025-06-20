İsrail'in Tahran'da Nükleer Bilim İnsanı Hedefli Kamikaze İHA Saldırısı

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İsrail Ordu Radyosu, İran'ın başkenti Tahran'da bir nükleer bilim insanına yönelik kamikaze insansız hava aracıyla suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Saldırının ayrıntıları netleşmezken, İran'da gerçekleştirilen önceki saldırılarda 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail Ordu Radyosu, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da bir nükleer bilim insanına kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) suikast girişiminde bulunduğunu duyurdu

İran basınında çıkan haberde, İsrail'in Tahran'da bir apartmana kamikaze İHA'yla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu, Tahran'daki kamikaze İHA'nın hedefinde bir nükleer bilim insanın olduğunu iddia etti.

Saldırının hedefindeki bilim insanın kimliği veya hayatını kaybedip, kaybetmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda İran'da 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre, en az 224 sivil can kaybı yaşandı, 1277'den fazla kişi yaralandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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