İsrail'in Tahran'da 206 Sivil Noktaya Saldırdığı Belirlendi

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İran Acil Servis Başkanı, 13 Haziran'dan bu yana İsrail'in Tahran'daki 206 noktaya saldırdığını ve ölenlerden 39'unun kadın, 12'sinin çocuk olduğunu açıkladı. Saldırılar sonucu toplamda 430 sivil hayatını kaybetti.

Tahran Acil Servis Başkanı Muhammed İsmail Tevekküli, İsrail'in başkent Tahran'da 13 Haziran'dan bu yana 206 noktaya saldırı düzenlediğini belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Tevekküli konuya ilişkin bilgi verdi.

Tevekküli, "İsrail, Tahran'da 206 noktayı hedef aldı. Bu yerlerin yüzde 90'ı sivillerin evlerinden oluşuyor." dedi.

İranlı yetkili, başkentte hayatını kaybedenlerden 39'unun kadın 12'sinin de çocuk olduğu bilgisini verdi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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