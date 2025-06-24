İsrail'in Tahran'a Yönelik Saldırısında 12 Hedef Vurgulandı

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İsrail'in Tahran'a düzenlediği son saldırıda 12 noktanın hedef alındığı ve 120 binanın tamamen yıkıldığı bildirildi. Tahran Valisi, saldırılar sonucunda 500 binanın da hasar aldığını açıkladı.

İsrail'in Tahran'a düzenlediği son saldırıda kentteki 12 yerin hedef alındığı bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Mutemediyan, "Tahran ilinde bu sabah 12 nokta düşman tarafından saldırıya uğradı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında 120 binanın tamamen yıkıldığını aktaran Mutemediyan, 500 binanın ise hasar aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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